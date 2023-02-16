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Россияне выпустили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ракеты Х-22, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня ударила по Кременчугу Полтавской области ракетами Х-22, которые невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО. Они попали в нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористическому, когда его выпускают по мирным густонаселенным городам", - заявил он.

Игнат отметил, что масса боевой часть ракеты Х-22 около 950 кг, а погрешность попадания - 600 метров. По его словам, эти ракеты ударили в Павлограде и Кременчуге.

"Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге. К сожалению, есть такие потери", - сказал спикер.

Напомним, в ходе ночной атаки Россия выпустила по Украине более трех десятков ракет, из них половину сбили.

Власти Полтавской области сообщили, что две ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчуге.

Также были попадания во Львовской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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