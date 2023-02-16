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Росіяни вночі вдарили ракетами по Павлограду: є жертва та семеро постраждалих

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Павлоград, Четвер 16 лютого 2023 08:35
Росіяни вночі вдарили ракетами по Павлограду: є жертва та семеро постраждалих Фото: російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 7 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали", - написав Лисак.

За його словами, двоє поранених шпиталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

"Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені", - повідомив Лисак.

Фото: російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що росіяни вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив БПЛА та ракети, зафіксовані влучання на півночі та заході країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Додамо, при цьому не виключається, що армія РФ протягом дня може знову масово обстріляти Україну.

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