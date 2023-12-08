Усі запущені по Києву ракети збили на підльоті. Уламками пошкоджено будинки

Сили ППО збили усі російські ракети, які летіли на Київ, на підльоті до столиці. Ворог атакував із бомбардувальників вперше з кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації ( КМВА ).

Як зазначив Попко, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, біля 10 бомбардувальників випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", - написав він.

За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань відсутня.

Ситуація в Київській області

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, сьогодні зранку ворог атакував область ракетами,

"У регіоні активно працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає", - написав він.

За його словами, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

"У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень - згодом", - додав він.

Ситуація в Київській області

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, сьогодні зранку ворог атакував область ракетами,

"У регіоні активно працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає", - написав він.

За його словами, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

"У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Більш детальна інформація щодо пошкоджень - згодом", - додав він.

Нічний удар 8 грудня

Нагадаємо, під ранок 8 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомлялося про роботу систем ППО. Востаннє Росія запускала ракети із бомбардувальників 21 вересня.

Напередодні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов не виключив поновлення ракетних атак. "Найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі, ще попереду", - сказав він.

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що масовані удари цього року можуть поновитися після початку зими, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники. "Росіяни вичікують падіння температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.