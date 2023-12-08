ППО збила 14 з 19 ракет, якими РФ не била 79 днів. Ігнат розповів деталі обстрілу України

ППО вдалося збити 5 із 7 дронів-камікадзе та 14 із 19 ракет, запущених РФ по Україні в ніч проти 8 грудня. Ракети ворог запустив уперше за останні 79 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Розвідка боєм"

За словами спікера, з вечора ворог провів так звану "розвідку боєм", випустивши 7 дронів, п'ять з яких було збито.

"Полетіли в Дніпропетровську область, пять збито. Так само по Харківщині 6 зенітно-керованих ракет С-300 з Бєлгородської області запустив противник", - розповів він.

Ракетний удар

Крім того, как додав Ігнат, під ранок були вже пуски ракет Х-101 та Х-55 з попередньо 9 літаків стратегічної авіації Ту-95.

"Розділилися літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Попередньо 19 ракет було запущено, і маємо непоганий результат ППО – це 14 крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині та Дніпропетровщині", - зазначив Ігнат.

Спікер додав, що слідували вони курсом до Дніпра, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по обєктах інфраструктури в Дніпропетровської області.

"На жаль, не вдалося збити всі", - констатував він.

Обстріл України

Російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із Приморсько-Охтарського району та зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області РФ. ППО знищено 5 ударних БПЛА супротивника. Крім того, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Вже вранці Росія запустила ракети із стратегічної авіації Ту-95. Ними окупанти не атакували Україну понад два місяці. Усі ракети, що летіли на Київ, удалося збити на підльоті. Водночас у Павлоградському районі Дніпропетровської області через удар ракетами є загиблий та поранені.