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Росіяни вдарили ракетами по Павлоградському району: є загиблий, 4 поранених

Дніпро, П'ятниця 08 грудня 2023 08:55
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Росіяни вдарили ракетами по Павлоградському району: є загиблий, 4 поранених Фото: росіяни вдарили ракетами по Павлоградському району Дніпропетровської області 8 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області ракетами в п'ятницю, 8 грудня. Одна людина загинула, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий", - розповів він.

Крім того, за словами Лисака, попередньо, четверо постраждалих.

"Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані. Вся інформація уточнюється. Деталі - пізніше", - додав голова ОВА.

Обстріл України

Російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ. ППО знищені 5 ударних БПЛА противника.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

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Павлоград Дніпропетровська область Днипро
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