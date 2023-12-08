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На Заході вважають, що РФ розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні, - Sky News

П'ятниця 08 грудня 2023 20:51
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На Заході вважають, що РФ розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні, - Sky News Ілюстративне фото: на Заході вважають, що РФ розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі є "початком зимової кампанії ударів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"В останні кілька тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, і ми оцінили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність", - розповів виданню неназваний західний чиновник.

Він нагадав, що удари по території України завдавалися за допомогою бомбардувальників Ту-95, "які фактично не були розгорнуті та не використовувалися протягом останніх кількох місяців або близько того". При цьому окупанти використовували високоточні ракети.

"Незважаючи на трагічні повідомлення про загибель щонайменше одного мирного жителя, шкода, зважаючи на все, мінімальна", - додав чиновник.

Співрозмовник видання наголосив, що цей ракетний обстріл "з точки зору розвідки" не був скоординований з атаками дронів, які регулярно проводять окупанти.

Масований ракетний удар

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, вночі російські окупанти вперше за кілька місяців завдали масованого ракетного удару по Україні.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 з 19 ракет Х-101/Х-555, які окупанти запустили за допомогою бомбардувальників Ту-95.

Також, на жаль, були влучання, внаслідок яких загинула одна людина.

Більш детально про наслідки нічного удару окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
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