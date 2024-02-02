Росіяни вигадали новий спосіб, як контролювати підприємства на окупованії території

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Окупанти знищили регіон й тепер називають “розвитком” розподіл награбованого. Так, “державному оператору” передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, фактично всю продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей, будуть за безцінь здавати "державі" й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у РФ.

"Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою кремля "феодалам" за держзраду", - наголошують у Центрі та зауважують, що Рух Опору збільшить цю ціну для зрадників.