Россияне придумали новый способ, как контролировать предприятия на оккупированной территории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Оккупанты уничтожили регион и теперь называют "развитием" распределение награбленного. Так, "государственному оператору" передали в управление ЧАО "Бердянские жатки" и ПАО "Азовские масла и масла", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, фактически всю продукцию, которую будут производить на остатках производственных мощностей, будут за бесценок сдавать "государству" и затем перепродавать через фирмы-прокладки по рыночным ценам в РФ.

"Разницу будут забирать гауляйтеры. Аналогичная схема в регионе работает с зерном. Эта разница и является платой кремля "феодалам" за госпредательство", - отмечают в Центре и отмечают, что Движение Сопротивления увеличит эту цену для предателей.