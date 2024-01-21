Окупанти змушують бюджетників здавати кров на потреби армії РФ, - ЦНС

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, що досі працюють на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За даними центру, на окупованих територіях Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для “добровільної” здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на запорізькому напрямку.

"Зауважимо, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів", - наголосили в ЦНС.

Життя в окупації

Багато українців нині вимушено знаходяться в окупації на захоплених Росією територіях. РБК-Україна розповіло основні правила, для того, щоб не наражати себе на небезпеку.

Зауважимо, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

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