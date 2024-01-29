РФ збирає "будзагони" для відправки на окуповану територію: що робитимуть

Росія збирає т.зв. будівельні загони у декількох областях для подальшої відправки на тимчасово окуповану територію України. Їх задачею буде допомога російським військовим у будівництві фортифікаційних споруд та ліквідація доказів воєнних злочинів загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"В Курській, Брянській та Білгородській областях запланований набір студентів для формування «будівельних загонів» для відправки на тимчасово окуповані території", - інформують в ЦНС.

Як зазначають у повідомленні, за вербування відповідає так званий рух "Народний фронт". Кремль планує використовувати вказані загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також будівництво укріплень.

Оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських ВНЗ під егідою відправки у “добровольчий центр”. Проте, як зазначають у Центрі спротиву, університети мають кількісний план, який мають виконати.

"Зауважимо, що російська влада не надає юридичний захист своїм гастролерам й вони позбавлені в майбутньому соціальних пільг. Проте їх робота на ЗС РФ робить їх законною ціллю для Руху Опору", - повідомляють в ЦНС.