Окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Це відбувається в рамках "підготовки" до аграрного сезону у захоплених районах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.