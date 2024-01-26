Окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Це відбувається в рамках "підготовки" до аграрного сезону у захоплених районах Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"В регіоні почав роботу "держтехнагляд" - фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись", - інформують в повідомленні.
Проте, як зазначають в ЦНС, аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Відповідно для цього вже потрібно мати паспорт громадянина РФ.
Таким чином фермер має отримати громадянство РФ, інакше техніка буде вилучена.
"При цьому, росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами", - пишуть у Центрі нацспротиву.
Новини про паспортизацію РФ
Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях. Попри значні труднощі більшість громадян України ігнорують ініціативи загарбників з паспортизації.
Нещодавно ми розповідали, що росіяни з початку 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.
Таким чином окупанти змушують українське населення на захоплених територіях отримувати російські документи, що згодом дасть змогу Кремлю виправдовувати свої загарбницькі дії стосовно України.
Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, напередодні було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.
Варто зауважити, що найвразливішою категорією, яка вимушена йти на примуси росіян з отримання паспорта РФ є пенсіонери. Загарбники створили складні умови та фактичне безгрошів'я в окупації, натомість пропонуючи виплатити по 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень) за відмову від українського громадянства.
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