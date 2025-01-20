Армія РФ відновлює стару базу підводних човнів у Криму, - АТЕШ

Російські загарбники нарощують військову значимість Балаклавської бухті в тимчасово окупованому Криму. Останнім часом вона функціонувала в статусі музею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ.

Агенти руху зафіксували, що військові агресора посилюють у бухті морські інженерні загородження, призначені для захисту від безпілотних катерів і диверсійних груп.

Таким чином, російські окупанти знову використовують для військових цілей стару підземну базу підводних човнів, яка раніше функціонувала як музей.

"Ця споруда, що відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни та забезпечувати їхній ремонт і обслуговування", - зазначають партизани.

Усю зібрану інформацію агенти АТЕШ обіцяють передати Силам оборони України, "які знають, як організувати сюрпризи для окупантів".