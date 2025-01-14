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Окупанти посилюють ППО в Криму: партизани виявили нові позиції біля Федорівки

Вівторок 14 січня 2025 22:23
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Окупанти посилюють ППО в Криму: партизани виявили нові позиції біля Федорівки Ілюстративне фото: партизани виявили нові позиції росіян біля Федорівки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани виявили нові оборонні позиції росіян біля населеного пункту Федорівка, що у тимчасово окупованому Криму. Окупанти обладнують засобами РЕБ і готують вогневі точки для боротьби з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

На думку партизанського руху, через збільшення частоти успішних атак українських дронів по військових об'єктах, окупанти в Криму намагаються посилити засоби ППО.

"Свої позиції вони намагаються маскувати, але від місцевих жителів складно щось приховати. Тим паче коли в раніше непримітних місцях з'являються блокпости, рухається техніка і військові. А до таких об'єктів у наших агентів особливий інтерес", - пишуть в "АТЕШ".

Партизани також розповіли, що усю інформацію про позиції, переміщення та озброєння разом із детальними координатами передано Силам оборони України.

Фото: окупанти посилюють ППО в Криму (t.me/atesh_ua)

Раніше ми писали про те, що біля окупованого Джанкоя на півночі Криму було зафіксоване переміщення військової колони російських загарбників.

Днями стало відомо, що в районі військового аеродрому "Гвардійське" біля окупованого Сімферополя в Криму російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони.

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