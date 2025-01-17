В Євпаторії загарбники обладнали військовий штаб на цивільному об'єкті, - АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму росіяни обладнали штаб Збройних сил РФ в одному з цивільних об'єктів. Для переміщень загарбники також використовують цивільний транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.