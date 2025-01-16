ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Планують перекинути на Херсонський напрямок. Партизани виявили в Криму дивізіон катерів РФ

Четвер 16 січня 2025 07:27
UA EN RU
Планують перекинути на Херсонський напрямок. Партизани виявили в Криму дивізіон катерів РФ Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ"

Зазначається, що один з агентів руху розвідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів Збройних сил РФ, що розташоване на мисі Тарханкут біля Оленівки на західному узбережжі кримського півострова.

"Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад", - йдеться в публікації партизанів.

У "АТЕШ" розповіли, що зараз на цій базі триває підготовка техніки противника та навчання особового складу.

"Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування", - передали підпільники.

У русі додали, що зазначену інформацію, включно з точними координатами та деталями технічного оснащення, вони оперативно передали Силам оборони і безпеки України.

"Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться", - припускають партизани.

Також в мережі були оприлюднені фото з локацій, задокументованих під час розвідки.

Нагадаємо, нещодавно партизани "Атеш" розповіли, що війська РФ на окупованій частині Херсонської області скаржаться на збільшення зламаної техніки. За словами підпільників, ймовірно, там відбувається саботаж, і загарбники ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном.

Наприкінці грудня у партизанському русі зазначали, що російські окупанти готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
Прем'єр Британії прибув з візитом в Україну, країни підпишуть угоду про партнерство
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ