Планують перекинути на Херсонський напрямок. Партизани виявили в Криму дивізіон катерів РФ
Представники українського підпілля виявили та провели розвідку місця розташування дивізіону катерів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ворог планує використати ці плавзасоби для майбутніх операцій на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ"
Зазначається, що один з агентів руху розвідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів Збройних сил РФ, що розташоване на мисі Тарханкут біля Оленівки на західному узбережжі кримського півострова.
"Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад", - йдеться в публікації партизанів.
У "АТЕШ" розповіли, що зараз на цій базі триває підготовка техніки противника та навчання особового складу.
"Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщеннями та планами командування", - передали підпільники.
У русі додали, що зазначену інформацію, включно з точними координатами та деталями технічного оснащення, вони оперативно передали Силам оборони і безпеки України.
"Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться", - припускають партизани.
Також в мережі були оприлюднені фото з локацій, задокументованих під час розвідки.
Нагадаємо, нещодавно партизани "Атеш" розповіли, що війська РФ на окупованій частині Херсонської області скаржаться на збільшення зламаної техніки. За словами підпільників, ймовірно, там відбувається саботаж, і загарбники ламають техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном.
Наприкінці грудня у партизанському русі зазначали, що російські окупанти готуються до штурму у Херсонській області та очікують великих втрат.
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