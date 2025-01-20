Армия РФ восстанавливает старую базу подводных лодок в Крыму, - АТЕШ

Российские захватчики наращивают военную значимость Балаклавской бухте во временно оккупированном Крыму. В последнее время она функционировала в статусе музея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Агенты движения зафиксировали, что военные агрессора усиливают в бухте морские инженерные заграждения, предназначенные для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп.

Таким образом, российские оккупанты снова используют для военных целей старую подземную базу подводных лодок, которая ранее функционировала как музей.

"Это сооружение, известное как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и представляет собой подземный комплекс, способный скрывать подводные лодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", - отмечают партизаны.

Всю собранную информацию агенты АТЕШ обещают передать Силам обороны Украины, "которые знают, как организовать сюрпризы для оккупантов".