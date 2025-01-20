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Армия РФ восстанавливает старую базу подводных лодок в Крыму, - АТЕШ

Понедельник 20 января 2025 07:36
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Армия РФ восстанавливает старую базу подводных лодок в Крыму, - АТЕШ Фото: армия РФ восстанавливает старую подземную базу подводных лодок в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики наращивают военную значимость Балаклавской бухте во временно оккупированном Крыму. В последнее время она функционировала в статусе музея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Агенты движения зафиксировали, что военные агрессора усиливают в бухте морские инженерные заграждения, предназначенные для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп.

Таким образом, российские оккупанты снова используют для военных целей старую подземную базу подводных лодок, которая ранее функционировала как музей.

"Это сооружение, известное как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и представляет собой подземный комплекс, способный скрывать подводные лодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", - отмечают партизаны.

Всю собранную информацию агенты АТЕШ обещают передать Силам обороны Украины, "которые знают, как организовать сюрпризы для оккупантов".

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Российские захватчики продолжают милитаризацию полуострова с нарушением международных договоров и законов и обычаев войны.

Так, армия РФ замаскирует военный объект под гражданскую инфраструктуру и пользуется гражданским транспортом, чтобы использовать в провокациях против ВСУ.

Кроме того, недавно партизаны разведали новые оборонительные позиции возле поселка Федоровка, которые укрепляют средствами РЭБ.

К тому же, агенты АТЕШ обнаружили дивизион российских катеров, которые планируют использовать для операций в Херсонской области.

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