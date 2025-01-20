Армия РФ восстанавливает старую базу подводных лодок в Крыму, - АТЕШ
Российские захватчики наращивают военную значимость Балаклавской бухте во временно оккупированном Крыму. В последнее время она функционировала в статусе музея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Агенты движения зафиксировали, что военные агрессора усиливают в бухте морские инженерные заграждения, предназначенные для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп.
Таким образом, российские оккупанты снова используют для военных целей старую подземную базу подводных лодок, которая ранее функционировала как музей.
"Это сооружение, известное как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и представляет собой подземный комплекс, способный скрывать подводные лодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", - отмечают партизаны.
Всю собранную информацию агенты АТЕШ обещают передать Силам обороны Украины, "которые знают, как организовать сюрпризы для оккупантов".
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
Российские захватчики продолжают милитаризацию полуострова с нарушением международных договоров и законов и обычаев войны.
Так, армия РФ замаскирует военный объект под гражданскую инфраструктуру и пользуется гражданским транспортом, чтобы использовать в провокациях против ВСУ.
Кроме того, недавно партизаны разведали новые оборонительные позиции возле поселка Федоровка, которые укрепляют средствами РЭБ.
К тому же, агенты АТЕШ обнаружили дивизион российских катеров, которые планируют использовать для операций в Херсонской области.
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