Росіяни відновили наступальні дії у Курській області, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Як повідомляли у ЗСУ, з початку операції Росія 11 578 разів обстріляла власну територію. Армія РФ скинула 3243 керованих авіаційних бомб та 356 некерованих авіаційних ракет на Курську область.

Варто зазначити, що Курська операція українських військ триває вже 100 днів. За цей час ЗСУ взяли під контроль десятки населених пунктів, а також створили буферну зону у прикордонних районах РФ.

"Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі", - зазначив Коваленко.

Курська операція ЗСУ

Сили оборони розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Російські сили намагаються вибити ЗСУ. За даними видання NYT, Росія зібрала угрупування з 50 тисяч військових у Курській області, серед яких і північнокорейські солдати.

За даними Сил оборони, Росія перекидає до Курської області додаткові сили через значні втрати. Зокрема, ворог передислокував 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ втратила у Курській області понад 20 тисяч військових та 1101 одиницю техніки.

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