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Росія зібрала 50 тисяч солдатів, у тому числі з КНДР, у Курській області, - NYT

Курськ, Неділя 10 листопада 2024 14:53
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Росія зібрала 50 тисяч солдатів, у тому числі з КНДР, у Курській області, - NYT Фото: РФ зібрала 50 тисяч солдатів, у тому числі з КНДР, у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання з посиланням на американських та українських чиновників пише, що зібрані росіянами війська готуються розпочати наступ у Курській області.

У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

Представники США наголошують, що росіяни ще не почали у Курській області великого наступу. Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз солдати Північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських чиновників, Росія навчає військових КНДР вести артилерійський вогонь, базовій тактиці піхоти та розчищенню траншей. Українські джерела видання вказують, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи - штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки.

Чиновники США вважають, що українські війська буде важко витіснити з Курської області, і що російські та північнокорейські сили, ймовірно, будуть зазнавати серйозних втрат, подібних до втрат окупантів на сході України.

КНДР направила війська на війну

Північна Корея направила на допомогу Росії війська. За даними української розвідки, КНДР могла відправити у Росію близько 12 тисяч солдатів.

Північнокорейські військові проходили навчання на полігонах у РФ, а потім їх відправили у Курську область. За словами президента України Володимира Зеленського, у Курській області перебуває вже 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Українські захисники вже зіткнулися з військовими КНДР на полі бою. Українська розвідка перехопила розмову північнокорейців.

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