Втрати Росії у Курській області вже перевищили 20 тисяч військових, - Сирський

За майже три місяці операції Сил оборони на території Курської області Російська Федерація втратила більше 20 тисяч одиниць особового складу. Зокрема було знищено 1101 одиницю озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

За словами Сирського, у травні 2024-го розвідка підтвердила інформацію щодо планів Росії здійснити наступ на Сумському напрямку з Курської області з метою створення так званої "буферної зони" на півночі України. Зокрема це мало стати продовженням операції ворога на Харківському напрямку.

"Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області", - додав він.

Станом на 5 листопада, майже за три місяці операції, втрати Росії на Курському напрямку становлять 20842 особи, серед яких:

7905 ліквідовані;

12220 поранені;

717 були узяті в полон.

Зокрема ЗСУ знищили 1101 одиницю озброєння, а також техніки росіян, серед якої:

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат й мінометів;

5 РСЗВ;

659 одиниць автомобільної техніки.

"Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", - заявив Сирський.

Військові КНДР у Курській області

Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило, що на територію Росії вже перекинуто близько 12 тисяч солдатів з Північної Кореї, частина з яких помічена в Курській області.

4 листопада Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) також заявив, що в Курській області зафіксовано близько 10 тисяч північнокорейських військових, які можуть бути залучені до бойових дій найближчим часом.

У той же день президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Курській області вже присутні 11 тисяч солдатів з КНДР.

Крім того, 4 листопада з'явилася інформація про те, що військові з Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області, однак деталі щодо результатів атаки наразі відсутні.