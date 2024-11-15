Россияне возобновили наступательные действия в Курской области, - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как сообщали в ВСУ, с начала операции Россия 11 578 раз обстреляла собственную территорию. Армия РФ сбросила 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет на Курскую область.

Следует отметить, что Курская операция украинских войск длится уже 100 дней. За это время ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, а также создали буферную зону в приграничных районах РФ.

Курская операция ВСУ

Силы обороны начали операцию в Курской области в начале августа. Российские силы пытаются выбить ВСУ. По данным издания NYT, Россия собрала группировку из 50 тысяч военных в Курской области, среди которых и северокорейские солдаты.

По данным Сил обороны, Россия перекидывает в Курскую область дополнительные силы из-за значительных потерь. В частности, враг передислоцировал 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ потеряла в Курской области более 20 тысяч военных и 1101 единицу техники.

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