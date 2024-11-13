Росія за сто днів Курської операції скинула на свої території 3,5 тисячі бомб, - ЗСУ

Операція Сил оборони у Курській області триває 100 днів. За цей час ворог 11 578 разів обстріляв власну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

Крім того, росіяни за сто днів скинули на свої території 2462 вибухові пристрої з дронів, застосували 2175 FPV-дронів.

Як зазначили у ЗСУ, рівняючи з землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, росіяни скинули на власну землю 3243 керованих авіаційних бомб та 356 некерованих авіаційних ракет.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Українські військові взяли під контроль десятки населених пунктів та створили буферну зону у прикордонних районах РФ.

Російська армія провела низку наступальних дій, щоб відбити території. Армія РФ також залучає солдатів КНДР до боїв у Курській області. За даними видання NYT, Росія зібрала у Курській області 50 тисяч військових, серед яких і північнокорейські солдати, для наступу.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, Курська операція була кроком на випередження, оскільки була інформація, що росіяни готують наступ на Сумську область.

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