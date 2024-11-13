Росія перекидає боєздатні підрозділи для поновлення штурмів у Курській області, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Віктора Кравцова в ефірі телемарафону.

За словами Кравцова, певною мірою росіяни зосереджують свої сили у Курській області, підтягуючи туди все нові й нові підрозділи.

"Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися", - додав він.

Кравцов також відзначив, що ворог накопичує техніку в регіоні, втім, Сили оборони ефективно нищать її. Наприклад, лише позавчора було знищено 35 чи 37 одиниць техніки росіян.

"Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку", - заявив він.

Бої у Курській області

У травні 2024 року українська розвідка отримала дані про плани Росії розпочати наступ із Курської області на Сумському напрямку. Метою цього наступу було створення так званої "буферної зони" на північному кордоні України, що також розглядалося як продовження ворожих операцій, спрямованих на Харківщину. У відповідь Україна ухвалила рішення про проведення наступальної операції на території Курської області.

Протягом майже трьох місяців бойових дій у Курській області російська сторона втратила понад 20 тисяч військовослужбовців. Також було знищено 1101 одиницю російської військової техніки та озброєння.