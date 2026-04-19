Росіяни не відмовляються від наступу, але активність тимчасово впала, - Трегубов

Російські війська зменшили інтенсивність бойових дій протягом останніх двох днів, однак це не свідчить про зміну їхніх намірів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі День.LIVE.
"Було кілька десятків бойових зіткнень, стало знову менше десяти. Але це абсолютно тимчасовий момент. Вони ще спробують, вони ще будуть лізти", - сказав Трегубов.
За його словами, у Генштабі РФ і надалі орієнтуються на окупацію Донбасу та активізацію на інших напрямках.
Речник також розповів, що окупанти зберігають тиск на Сумському та Харківському напрямках, зокрема не полишають спроб просунутися до Куп’янська та створити так звану "зону контролю" у прикордонні.
Нагадаємо, в ГУР повідомили, що Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Для посилення угруповання окупаційних військ планується залучити ще 20 тисяч військовослужбовців.
Також у Центрі протидії дезінформації повідомили, що у Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні. Москва одночасно опрацьовує варіанти від продовження бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.
Водночас заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування залишається мінімальним.
За його словами, попри амбітні плани ворога на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у противника наразі недостатньо.