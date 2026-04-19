Россияне не отказываются от наступления, но активность временно упала, - Трегубов

Российские войска уменьшили интенсивность боевых действий в течение последних двух дней, однако это не свидетельствует об изменении их намерений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире День.LIVE.
"Было несколько десятков боевых столкновений, стало снова меньше десяти. Но это абсолютно временный момент. Они еще попробуют, они еще будут лезть", - сказал Трегубов.
По его словам, в Генштабе РФ и в дальнейшем ориентируются на оккупацию Донбасса и активизацию на других направлениях.
Спикер также рассказал, что оккупанты сохраняют давление на Сумском и Харьковском направлениях, в частности не оставляют попыток продвинуться в Купянск и создать так называемую "зону контроля" в приграничье.
Напомним, в ГУР сообщили, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.
Также в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле рассматривают минимум три сценария относительно войны в Украине. Москва одновременно прорабатывает варианты от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение остается минимальным.
По его словам, несмотря на амбициозные планы врага на 2026 год, реальных сил для их воплощения у противника пока недостаточно.