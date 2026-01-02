Росіяни від ранку б'ють по об'єкту теплогенерації в Херсоні: можливі перебої з теплом

"З самого ранку один з обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті", - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що мета ворога очевидна - цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла.

"Це - свідомий терор проти мирних людей", - наголосив глава ОВА.