Росіяни від ранку б'ють по об'єкту теплогенерації в Херсоні: можливі перебої з теплом

Російські війська з самого ранку 2 січня завдають ударів по одному з обʼєктів теплогенерації у Херсоні. У місті можливі перебої з теплопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"З самого ранку один з обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті", - повідомив Прокудін.
Він зазначив, що мета ворога очевидна - цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла.
"Це - свідомий терор проти мирних людей", - наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 2 січня Росія атакувала Україну 116 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити 86 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Зокрема, російські війська масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.
У новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 дронів. Сили ППО збили більшість безпілотників.
Вчора росіяни атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.
Також російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці в Чернігівській області.
Вчора пізно ввечері у четвер росіяни вчинили чергову атаку на Херсон. Ворог скинув вибухівку на двох людей, обидва у середньому стані тяжкості.