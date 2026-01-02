UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни від ранку б'ють по об'єкту теплогенерації в Херсоні: можливі перебої з теплом

Фото: у Херсоні можливі перебої з теплом через удари РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська з самого ранку 2 січня завдають ударів по одному з обʼєктів теплогенерації у Херсоні. У місті можливі перебої з теплопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"З самого ранку один з обʼєктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті", - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що мета ворога очевидна - цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла.

"Це - свідомий терор проти мирних людей", - наголосив глава ОВА.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 2 січня Росія атакувала Україну 116 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити 86 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зокрема, російські війська масовано атакували Запоріжжя ударними дронами. Пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр.

У новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 дронів. Сили ППО збили більшість безпілотників.

Вчора росіяни атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.

Також російські окупанти ввечері 1 січня здійснили удар трьома дронами по лікарні в Семенівці в Чернігівській області.

Вчора пізно ввечері у четвер росіяни вчинили чергову атаку на Херсон. Ворог скинув вибухівку на двох людей, обидва у середньому стані тяжкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в УкраїніАтака дронів