Російські війська вранці 28 листопада атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК "Одеські електромережі". Унаслідок обстрілу понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог продовжує атакувати енергетичну систему Одещини",
За його словами, через атаку без світла тимчасово залишилися понад 6 тисяч споживачів. Відключення зафіксували в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці по всій області залучені до робіт у посиленому режимі.
Нагадаємо, 28 листопада в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень світла. За даними "Укренерго", обмеження становитимуть від 1 до 3 черг.
Водночас у деяких областях ситуація залишається складнішою. Зокрема, на Дніпропетровщині запровадили індивідуальні графіки для кожного будинку. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури звичний поділ на черги та підчерги більше не працює.
Вранці аварійні графіки також запровадили на Київщині через наслідки обстрілів і перевантаження обладнання.