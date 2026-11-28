" Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесщины " , - подчеркнул Кипер.

По его словам, из-за атаки без света временно осталось более 6 тысяч потребителей. Отключение зафиксировали в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты по всей области привлечены к работам в усиленном режиме.