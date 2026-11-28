28 листопада на Дніпропетровщині діятимуть індивідуальні графіки відключень. Через пошкодження енергетичної інфраструктури звичний поділ на черги більше не працює, а час знеструмлень залежить від адреси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Ворожі атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Через це застосовувати звичні графіки за чергами й підчергами неможливо", - наголосили в ДТЕК.

Тепер енергетики розраховуватимуть графік окремо для кожного будинку. Через це години відключень можуть відрізнятися навіть у сусідніх будівлях. Це пов'язано з тим, що вони можуть бути підключені до різних ліній електропередачі.

Як дізнатися графік відключень за адресою

Перевірити години, коли не буде електроенергії, можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Для цього потрібно вказати назву вулиці та номер будинку.

Також дізнатися графік можна через чат-бот компанії в Telegram. Інформацію про відключення на наступний день публікують щовечора.

Чому графіки можуть змінюватися

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Якщо НЕК "Укренерго" оновить команди щодо обмеження електропостачання, ДТЕК відповідно скоригує графіки.

Тому споживачам радять регулярно перевіряти актуальну інформацію за своєю адресою, адже заплановані години відключень можуть змінитися.

Як допомогти енергосистемі після повернення світла

У ДТЕК також закликали жителів області не вмикати всі електроприлади одразу після відновлення електропостачання.

Енергетики радять зачекати щонайменше 15 хвилин, а потужну побутову техніку вмикати поступово, по черзі. Це допоможе зменшити навантаження на електромережу.