28 листопада у низці регіонів України протягом усієї доби діятимуть планові обмеження споживання електроенергії. Особливо важка ситуація та аварійні відключення у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 28 листопада , у частині областей цілодобово діятимуть: • для промисловості - графіки обмеження потужності; • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Водночас завдяки роботі фахівців вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням на Херсонщині, йдеться у дописі.

"Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак в обох регіонах продовжують діяти аварійні відключення електроенергії", - уточнили в "Укренерго".

Ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною, кажуть енергетики.

Раніше РБК-Україна писало, що 27 листопада енергетики запровадили для промислових підприємств графіки обмеження потужності.

Тоді як для всіх інших категорій споживачів діяли графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Крім того, 25 листопада через атаки РФ у 5 областях України зафіксували нові знеструмлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

Зокрема, без електропостачання залишалася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Через пошкодження мереж на Дніпропетровщині вимушено запроваджували аварійні та екстрені відключення світла.