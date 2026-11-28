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Вранці 28 листопада у Київській області ввели аварійні відключення електроенергії. Причина - наслідки російських обстрілів та перевантаження обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії", - повідомили в компанії. В "Укренерго" зазначили, що повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.