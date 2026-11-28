Російські війська вранці 28 листопада атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК "Одеські електромережі". Унаслідок обстрілу понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну систему Одещини", - наголосив Кіпер.

За його словами, через атаку без світла тимчасово залишилися понад 6 тисяч споживачів. Відключення зафіксували в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі Одеси.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці по всій області залучені до робіт у посиленому режимі.

