Россияне удариди по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: более 6 тысяч потребителей без света
Российские войска утром 28 ноября атаковали энергетический объект компании ДТЭК "Одесские электросети". В результате обстрела более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
" Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесщины " ,
По его словам, из-за атаки без света временно осталось более 6 тысяч потребителей. Отключение зафиксировали в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты по всей области привлечены к работам в усиленном режиме.
Напомним, 28 ноября во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений света. По данным "Укрэнерго", ограничения будут составлять от 1 до 3 очередей.
В некоторых областях ситуация остается более сложной. В частности, в Днепропетровской области ввели индивидуальные графики для каждого дома. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры обычное деление на очереди и подчерки больше не работает.
Утром аварийные графики также ввели в Киевской области из-за последствий обстрелов и перегрузки оборудования.