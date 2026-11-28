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Российские войска утром 28 ноября атаковали энергетический объект компании ДТЭК "Одесские электросети". В результате обстрела более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

" Враг продолжает атаковать энергетическую систему Одесщины " , - подчеркнул Кипер. По его словам, из-за атаки без света временно осталось более 6 тысяч потребителей. Отключение зафиксировали в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты по всей области привлечены к работам в усиленном режиме.