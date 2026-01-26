ua en ru
Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя: у місті пошкоджені приватні будинки (фото)

Понеділок 26 січня 2026 06:50
Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя: у місті пошкоджені приватні будинки (фото) Фото: попередньо, обійшлося без постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 січня росіяни двічі завдали ударів по Запоріжжю. Після другої атаки у місті знову сталася пожежа, а також відомо про пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог вдруге за ніч атакував Запоріжжя. Завдав чотири удари. Пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання. Рятувальники вогонь уже приборкали", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя: у місті пошкоджені приватні будинки (фото)Фото: наслідки другої атаки РФ по Запоріжжю 26 січня (t.me/ivan_fedorov_zp/32603)

Іван Федоров додав, що за попередніми даними, люди не постраждали.

Обстріл Запоріжжя та області

Нагадаємо, що перша атака на Запоріжжя цієї ночі сталася приблизно о 01:00. На місці ворожого удару було зафіксовано пожежу, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, ворог цієї ночі завдав удару по Вольнянську Запорізької області. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа і були пошкоджені житлові будинки.

Відзначимо, що росіяни регулярно атакують Запорізьку область і обласний центр, застосовуючи для своїх атак дрони, авіабомби і ракети. Зокрема, в ніч на 21 січня ворог обстріляв Запоріжжя, через що були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі.

