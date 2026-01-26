ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по Запоріжжю: на місті атаки пожежа

Понеділок 26 січня 2026 01:35
UA EN RU
Росія вдарила по Запоріжжю: на місті атаки пожежа Фото: у місті після російської атаки виникла пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російська армія в ніч на 26 січня завдала удар по Запоріжжю. На місці ворожої атаки сталася пожежа, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також Федоров показав фото, на якому видно пожежу.

Росія вдарила по Запоріжжю: на місті атаки пожежа

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, що приблизно годину тому російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу у місті сталася пожежа та пошкоджені житлові багатоповерхівки. Проте обійшлося без постраждалих.

Також зазначимо, що ворог регулярно атакує Запорізьку область. Кілька днів тому ми інформували, що в ніч на 22 січня, росіяни обстріляли селище Камишеваха. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, після чого рятувальники розбирали завали.

Окрім того, в ніч на 21 січня окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Ворог пошкодив приватні будинки та господарські споруди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Пожежа Війна в Україні
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла