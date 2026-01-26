Россияне второй раз за ночь атаковали Запорожье: в городе повреждены частные дома (фото)

В ночь на 26 января россияне дважды нанесли удары по Запорожью. После второй атаки в городе снова произошел пожар, а также известно о поврежденных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье. Нанес четыре удара. Повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание. Спасатели огонь уже укротили", - говорится в сообщении. Фото: последствия второй атаки РФ по Запорожью 26 января (t.me/ivan_fedorov_zp/32603) Иван Федоров добавил, что по предварительным данным, люди не пострадали.