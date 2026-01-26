ua en ru
Війна в Україні

Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: виникла пожежа, пошкоджені будинки

Понеділок 26 січня 2026 00:50
Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: виникла пожежа, пошкоджені будинки Фото: за попередніми даними, люди не постраждали (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 26 січня атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував Запорізький район. У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки - вибиті вікна, понівечені фасади", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Вільнянську (t.me/ivan_fedorov_zp)

Федоров додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запорізьку область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, в ніч на 21 січня на обласний центр було здійснено чергову атаку. В результаті ворожих ударів були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Також ми писали, що в ніч на 22 січня ворожий обстріл зазнало селище Камишеваха. Там теж були пошкоджені будинки, відбувався розбір завалів і фіксувалися інші наслідки.

Додамо, що вранці 17 січня Запоріжжя теж зазнало атаки. В результаті ударів дронами в місті виникла пожежа.

