Росіяни вдруге за день вдарили по порту на Одещині: спалахнула пожежа

Удар РФ по портах 12 грудня

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по портах Чорноморська і Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено пором під прапором Туреччини, виникла пожежа на одному з суден. Президент Володимир Зеленський розповів про НП та показав фото наслідків атаки.

В Одеському порту був поранений працівник приватної компанії, йому надали медичну допомогу. Також був пошкоджений контейнерний перевантажувач.

За попередніми даними, екіпаж і водії вантажівок, які перебували на борту турецького судна, були оперативно евакуйовані. Серед громадян Туреччини постраждалих немає.

Однак в Туреччині різко відреагували на інцидент та закликали до негайної деескалації. Анкара також заявила про нагальну потребу укласти домовленості щодо гарантій безпеки судноплавства в Чорному морі і припинити атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі.