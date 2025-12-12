RU

Россияне второй раз за день ударили по порту в Одесской области: вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: спасатели локализировали и потушили пожар (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне второй раз за день нанесли удар по порту в Одесской области. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Вечером враг снова атаковал Одесский регион. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объекта портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание". - написал Кипер.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, что еще раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона", - добавил глава ОВА.

Удар РФ по портам 12 декабря

Напомним, 12 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции, возник пожар на одном из судов. Президент Владимир Зеленский рассказал о ЧП и показал фото последствий атаки.

В Одесском порту был ранен работник частной компании, ему оказали медицинскую помощь. Также был поврежден контейнерный перегружатель.

По предварительным данным, экипаж и водители грузовиков, которые находились на борту турецкого судна, были оперативно эвакуированы. Среди граждан Турции пострадавших нет.

Однако в Турции резко отреагировали на инцидент и призвали к немедленной деэскалации. Анкара также заявила о настоятельной необходимости заключить договоренности о гарантиях безопасности судоходства в Черном море и прекратить атаки по энергетической и портовой инфраструктуре.

