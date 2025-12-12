Россияне второй раз за день ударили по порту в Одесской области: вспыхнул пожар

Удар РФ по портам 12 декабря

Напомним, 12 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции, возник пожар на одном из судов. Президент Владимир Зеленский рассказал о ЧП и показал фото последствий атаки.

В Одесском порту был ранен работник частной компании, ему оказали медицинскую помощь. Также был поврежден контейнерный перегружатель.

По предварительным данным, экипаж и водители грузовиков, которые находились на борту турецкого судна, были оперативно эвакуированы. Среди граждан Турции пострадавших нет.

Однако в Турции резко отреагировали на инцидент и призвали к немедленной деэскалации. Анкара также заявила о настоятельной необходимости заключить договоренности о гарантиях безопасности судоходства в Черном море и прекратить атаки по энергетической и портовой инфраструктуре.