ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне второй раз за день ударили по порту в Одесской области: вспыхнул пожар

Украина, Пятница 12 декабря 2025 23:28
UA EN RU
Россияне второй раз за день ударили по порту в Одесской области: вспыхнул пожар Иллюстративное фото: спасатели локализировали и потушили пожар (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне второй раз за день нанесли удар по порту в Одесской области. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"Вечером враг снова атаковал Одесский регион. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объекта портовой инфраструктуры, в результате чего произошло возгорание". - написал Кипер.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, что еще раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона", - добавил глава ОВА.

Удар РФ по портам 12 декабря

Напомним, 12 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по портам Черноморска и Одессы. В результате атаки поврежден паром под флагом Турции, возник пожар на одном из судов. Президент Владимир Зеленский рассказал о ЧП и показал фото последствий атаки.

В Одесском порту был ранен работник частной компании, ему оказали медицинскую помощь. Также был поврежден контейнерный перегружатель.

По предварительным данным, экипаж и водители грузовиков, которые находились на борту турецкого судна, были оперативно эвакуированы. Среди граждан Турции пострадавших нет.

Однако в Турции резко отреагировали на инцидент и призвали к немедленной деэскалации. Анкара также заявила о настоятельной необходимости заключить договоренности о гарантиях безопасности судоходства в Черном море и прекратить атаки по энергетической и портовой инфраструктуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса порт Атака дронов
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе