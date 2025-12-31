Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу", - написав він.

Пізніше Федоров повідомив, що біля місця російської атаки розгорнуто пункт незламності. Також він показав фото з місця чергового нападу російських окупантів.

"Росія - країна-терорист. Цілий день запоріжці чують звук повітряної тривоги, а наші екстрені служби долають наслідки ворожих атак. Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності", - сказано у повідомленні.