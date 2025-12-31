Россияне второй раз за день атаковали Запорожье: повреждена многоэтажка

"Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись машины. К сожалению, получил ранения один человек. Экстренные службы уже ликвидируют последствия и оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Позже Федоров сообщил, что возле места российской атаки развернут пункт несокрушимости. Также он показал фото с места очередного нападения российских оккупантов.

"Россия - страна-террорист. Целый день запорожцы слышат звук воздушной тревоги, а наши экстренные службы преодолевают последствия вражеских атак. Рядом с местом удара развернут пункт несокрушимости", - сказано в сообщении.