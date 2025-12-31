Россияне второй раз за день атаковали Запорожье: повреждена многоэтажка

Российские оккупанты вечером 31 декабря уже второй раз за день нанесли удар по Запорожью. Атака оккупантов повредила многоэтажку, один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись машины. К сожалению, получил ранения один человек. Экстренные службы уже ликвидируют последствия и оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.
Позже Федоров сообщил, что возле места российской атаки развернут пункт несокрушимости. Также он показал фото с места очередного нападения российских оккупантов.
"Россия - страна-террорист. Целый день запорожцы слышат звук воздушной тревоги, а наши экстренные службы преодолевают последствия вражеских атак. Рядом с местом удара развернут пункт несокрушимости", - сказано в сообщении.
Отметим, что днем 31 декабря в Запорожье и Запорожской области более четырех часов воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье из-за ударов вражеских дронов было зафиксировано несколько пожаров, обошлось без пострадавших.
До этого в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.
По состоянию на 26 декабря из-за терактов РФ в Запорожье и Запорожской области, которые произошли в течение осени и декабря, в медицинских учреждениях областного центра находились 33 человека. Почти половина раненых - это люди пенсионного возраста.