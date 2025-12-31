ua en ru
Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка

Україна, Запоріжжя, Середа 31 грудня 2025 21:38
Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка Фото: ліквідація наслідків російської атаки (Запорізька ОВА)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 31 грудня вже вдруге за день завдали удару по Запоріжжю. Атака окупантів пошкодила багатоповерхівку, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу", - написав він.

Пізніше Федоров повідомив, що біля місця російської атаки розгорнуто пункт незламності. Також він показав фото з місця чергового нападу російських окупантів.

"Росія - країна-терорист. Цілий день запоріжці чують звук повітряної тривоги, а наші екстрені служби долають наслідки ворожих атак. Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності", - сказано у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Зазначимо, що вдень 31 грудня у Запоріжжі та Запорізькій області понад чотири години повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі через удари ворожих дронів було зафіксовано кілька пожеж, обійшлося без постраждалих.

До цього в ніч на 30 грудня в Запоріжжі знову зафіксували атаку російських військ. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.

Станом на 26 грудня через теракти РФ у Запоріжжі та Запорізькій області, які відбулися протягом осені та грудня, в медичних закладах обласного центру перебували 33 людини. Майже половина поранених - це люди пенсійного віку.

