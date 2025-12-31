Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка

Російські окупанти ввечері 31 грудня вже вдруге за день завдали удару по Запоріжжю. Атака окупантів пошкодила багатоповерхівку, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу", - написав він.

Пізніше Федоров повідомив, що біля місця російської атаки розгорнуто пункт незламності. Також він показав фото з місця чергового нападу російських окупантів.

"Росія - країна-терорист. Цілий день запоріжці чують звук повітряної тривоги, а наші екстрені служби долають наслідки ворожих атак. Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності", - сказано у повідомленні.