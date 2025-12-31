ua en ru
Россияне второй раз за день атаковали Запорожье: повреждена многоэтажка

Украина, Запорожье, Среда 31 декабря 2025 21:38
Россияне второй раз за день атаковали Запорожье: повреждена многоэтажка Фото: ликвидация последствий российской атаки (Запорожская ОГА)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 31 декабря уже второй раз за день нанесли удар по Запорожью. Атака оккупантов повредила многоэтажку, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись машины. К сожалению, получил ранения один человек. Экстренные службы уже ликвидируют последствия и оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Позже Федоров сообщил, что возле места российской атаки развернут пункт несокрушимости. Также он показал фото с места очередного нападения российских оккупантов.

"Россия - страна-террорист. Целый день запорожцы слышат звук воздушной тревоги, а наши экстренные службы преодолевают последствия вражеских атак. Рядом с местом удара развернут пункт несокрушимости", - сказано в сообщении.

Фото: Запорожская ОВА

Отметим, что днем 31 декабря в Запорожье и Запорожской области более четырех часов воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье из-за ударов вражеских дронов было зафиксировано несколько пожаров, обошлось без пострадавших.

До этого в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.

По состоянию на 26 декабря из-за терактов РФ в Запорожье и Запорожской области, которые произошли в течение осени и декабря, в медицинских учреждениях областного центра находились 33 человека. Почти половина раненых - это люди пенсионного возраста.

