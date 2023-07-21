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Росіяни вдень випустили сім ракет по об'єкту інфраструктури в Одеській області

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П'ятниця 21 липня 2023 13:10
Росіяни вдень випустили сім ракет по об'єкту інфраструктури в Одеській області Ілюстративне фото: росіяни вдень випустили сім ракет по об'єкту інфраструктури в Одеській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сім ракет було випущено різного класу по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, об’єкт уражено, масштаби руйнування ми уточнимо. Поки що інформації про постраждалих немає", - сказала Гуменюк.

Кіпер зазначив, що росіяни атакували важливий обʼєкт інфраструктури. На жаль, є пошкодження.

Речниця Сил оборони півдня підкреслила, що обстріл є демонстрацією того, що росіяни не зупиняться - вони будуть продовжувати свої терористичні атаки.

При цьому вона закликала всіх мешканців області бути уважними та у випадку оголошення повітряної тривоги переходити в укриття.

Ракетна атака

Сьогодні вдень у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски ракет у напрямку Одеської області.

Місцеві повідомляли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами "Онікс".

Додамо, що за останній тиждень РФ посилили обстріли півдня України на тлі її виходу з "зернової угоди".

Цієї ночі окупанти обстріляли термінали з зерном в Одеській області, було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, постраждали дві людини та техніка ДСНС.

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