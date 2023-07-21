Вибухи в Одеській області і масштабна тривога: деталі чергової ракетної атаки РФ

Вибухи пролунали в Одеській області у п'ятницю, 21 липня. Це сталося під час масштабної повітряної тривоги.

Деталі чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Одеса

Жителі Одеської області у соцмережах повідомили про вибухи. Припускалося, що у регіоні спрацювала ППО.

Одеська ОВА закликала жителів залишатися в укриттях та не знімати роботи військових.

"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові", - йдеться у повідомленні.

Масштабна тривога

Близько 10:40 у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу попередили жителів північних, центральних, східних та південних областей.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу запуску окупантами ракет. Військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Пізніше ПС ЗСУ зафіксували пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

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