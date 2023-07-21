Росія атакувала ракетами "Онікс" Одеську область, - Ігнат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната в ефірі телемарафону.

"Стосовно "Оніксів". Вже бачимо третю атаку "Оніксів". Таким чином, за попередньою інформацією, з 10 години і станом на зараз противник застосував до 4 ракет П-800 "Онікс" по Одещині десь південніше обласного центру", - сказав він.

Ігнат додав, що ракети "Онікс" складно збити наявними засобами протиповітряної оборони, оскільки вони летять низько та швидко. За його словами, українські військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб впливати на "Онікси".

"З ракетами боротися - то таке діло. Потрібно боротися з носіями, які їх випускають", - наголосив речник.

Ракетна атака

Нагадаємо, сьогодні вдень у північних, центральних, східних та південних областях України була оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про ймовірні запуски ракет, зокрема, "Оніксів" у напрямку Одеської області.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи в Одеській області. припускалося, що спрацювала ППО.

Також окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області, пошкоджений будинок культури.

Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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