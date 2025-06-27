Росіяни вдарили по важливому енергооб’єкту на Херсонщині

Удари РФ по Херсону

Варто нагадати, що Херсон та прилеглі населені пункти щодня перебувають під вогнем через близьке розташування до лінії фронту. Місто та область регулярно зазнають артилерійських та авіаційних обстрілів, атак дронів і скидання авіабомб, особливо по прифронтових районах, де відстань до окупованого лівобережжя Дніпра становить усього кілька кілометрів.

Так, 26 червня, у Херсоні дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі.

23 червня російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Херсона та пошкодила газову мережу.

А у ніч проти 21 червня під обстріл потрапив Центральний район міста. Тоді було пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

Перед тим у Херсоні 12 людей потрапили під удари російських безпілотників. Всі отримали поранення та були направлені до лікарні.

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