РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсона: частина міста залишилась без газу

Російська армія завдала чергового удару по критичній інфраструктурі міста Херсон. Цього разу було пошкоджено газову мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

За його даними, через пошкодження без блакитного палива залишилися приватні та багатоквартирні будинки у частині Корабельного району.

"Прошу мешканців поставитися із розумінням та проявити терпіння - робимо все можливе, аби відновити газопостачання якнайшвидше", - написав Шанько.

Також він уточнив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Зокрема, під вогнем російської авіації, артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Наддніпрянське та Садове.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури - багатоповерхівки та приватні будинки. Відомо, що у Херсонській громаді загинула 1 людина, ще 6 - дістали поранення.

Удари РФ по Херсону

Варто нагадати, що через близьке розташування до лінії фронту Херсон щоденно страждає від російських атак.

Зокрема, у ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста. Тоді було пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

А тиждень тому, 17 червня, у Херсоні 12 людей потрапили під удари російських безпілотників. Всі отримали поранення та були направлені до лікарні.