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Війська РФ зранку дронами атакували Херсон: поранено понад 10 осіб, пошкоджені авто

Вівторок 17 червня 2025 12:08
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Війська РФ зранку дронами атакували Херсон: поранено понад 10 осіб, пошкоджені авто Фото: війська РФ зранку дронами атакували Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 17 червня, кілька раз атакували Херсон та околиці ударними безпілотниками. Повідомляється про 12 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської МВА.

"Російські терористи безперервно атакують з дронів Дніпровський район. У Дніпровському районі приблизно о 9.00 російські окупанти з дрона скинули вибухівку на цивільне авто. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх співробітники поліції доправили до лікарні. Попередньо в обох потерпілих мінно-вибухова травма. Медики продовжують дообстежувати і надавати необхідну допомогу", - зазначили у Херсонській МВА.

Також повідомляється, що усі поранені через удари ворожих безпілотників направлені до лікарень.

"Також у стані середньої тяжкості ушпиталено 63-річного херсонця. Він потрапив під атаку безпілотника окупантів близько 9.40. Чоловік отримав уламкове поранення лівого плеча, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - повідомили у МВА.

Окрім того, повідомляється, що 36-річний херсонець також постраждав внаслідок дронових атак ворога на Дніпровський район. Він отримав уламкові поранення, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Удари РФ по Херсону

Війська РФ майже щодня атакують Херсон та навколишні громади з використанням артилерії та ударних дронів. Так, 15 червня ворог ударом поранив трьох мирних жителів. Постраждалі отримали важкі травми і перебувають у лікарні.

Також 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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Херсон Вторгнення Росії до України Дрони
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