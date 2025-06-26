Новий рівень російського терору: дрони підпали близько десятка будинків в Херсоні

Росія продовжує ескалацію терору проти мирного населення на півдні України. Сьогодні, 26 червня, у Херсоні дрони армії окупанта навмисне атакували приватну забудову в Корабельному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника МВА Ярослава Шанька.

"Довелось боротися з вогнем і надавати необхідні консультації", - пояснив він.

За його словами, разом з пожежниками на місце прибули соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації.

"Вогонь за лічені хвилини поширився на значні території - одночасно горіли близько десятка будинків", - зауважив глава МВА.

Він розповів, що протягом сьогоднішнього дня російські окупанти з дронів атакували приватну забудову у Корабельному районі.

"Російський терор вийшов на новий рівень у Херсонській громаді. Окупанти тепер намагаються якомога більше спалити". - зауважив Шанько.

Зауважимо, що раніше цього тижня Росія вдарила артилерією по району Херсона. Внаслідок ворожого удару поранення отримали четверо місцевих жителів.

Варто також зауважити, що, за даними Міністерства закордонних справ України, російські окупанти за час війни використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Зокрема, ворог атакує таким озброєнням цивільні об'єкти.

Як пояснюють в міністерстві, подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей уже призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми.

А також масштабно знищують об'єкти житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури.

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